Nuno Lobo e a corrida eleitoral: «Dá a sensação que encaram isso como um carnaval até abril»

Nuno Lobo notou, em comunicado enviado à imprensa, que a corrida à presidência do FC Porto "resume-se, até ao momento, à preocupação extemporânea com as contas e com os resultados da equipa de futebol." E posiciona-se perante isso: "Só que o clube é vida e amor incondicional.""A velha questão do amor e do sentido que lhe dão, já que cada um sabe amar de forma diferente, pouco importa, o essencial é que saiba amar o clube na sua totalidade, com processos e pessoas construtivas. Dá a sensação que encaram isso como um carnaval até abril", registou Nuno Lobo, deixando, depois, um desafio, ao considerar que num clube como o FC Porto "tem de haver responsabilidade. Cenários como o que assistimos não dignificam a campanha do FC Porto.""Assumam os financiamentos das campanhas. Assumam o futuro do clube baseado no seu passado", atirou associado portista a oficializar candidatura às eleições do próximo mês de abril."A nossa sede de campanha já foi apresentada e, todos os dias, está em comunicação junto dos associdos, porque tem ADN Porto. Debates, palestras, presença e acima de tudo comunicação direta é a nossa aposta", garantiu, deixando o portal 'nunolobo.pt" como o "sítio onde aparecerão os nossos associados e os eleitos".