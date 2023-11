Nuno Lobo e violência à porta de Villas-Boas: «O FC Porto não merece ser enxovalhado por meia dúzia de anormais»

Petardos, vandalismo, agressões e roubos. Foi assim a madrugada de quarta-feira junto à residência de André Villas-Boas, futuro candidato à presidência do FC Porto. Ao cabo de uma noite marcada por violência, com toda a família em casa, o episódio mais grave foi o das agressões físicas que tiveram um colaborador de AVB como alvo.Nuno Lobo, candidato às eleições de 2024, condenou estes atos e pediu a intervenção das autoridades. "Quem fez isto não pode ser do FC Porto, não ama o FC Porto. Por que não pensar que foram adeptos de outros clubes? Sinto-me triste e revoltado por ver situações como estas e acredito que 99,9 por cento dos associados do FC Porto também não se revêem nisto. É lamentável, muito triste e não encontro palavras para qualificar atos tão selvagens e que me envergonham. Espero que a polícia e as outras entidades a quem compete fiscalizar e averiguar o sucedido façam um trabalho célere, porque isto não cabe na cabeça de ninguém. Não podem ligar isto ao FC Porto, a instituição não merece ser enxovalhada por meia dúzia de anormais", refere a Record.