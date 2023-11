Nuno Lobo promete impugnar resultados da AG do FC Porto: «É uma vergonha o que estão a fazer com os sócios»

Nuno Lobo reagiu ao sucedido no interior do Dragão Arena, falou numa "vergonha" e prometeu impugnar os resultados da"Infelizmente tomei conhecimento de que a AG começou com estas pessoas todas cá fora. Não tenho palavras para qualificar, é uma vergonha o que estão a fazer com os sócios do FC Porto. Dão início a uma AG com assuntos tão importantes sem a presença dos associados que estão aqui há horas. Não me revejo no rumo que este clube está a tomar. Deviam ter esperado até ao último sócio, mudaram de sítio sem avisar os associados, começam sem respeito pelos sócios. Obviamente irei impugnar esta Assembleia Geral", garantiu.