Nuno Lobo quer reunião urgente entre os candidatos à presidência do FC Porto

Nuno Lobo considera que tem havido dualidade de critérios nas arbitragens dos jogos a envolver o FC Porto, em prejuízo dos dragões, e pretende reunir com Pinto da Costa e André Villas-Boas para abordar o problema."Face aos acontecimentos emocionais, promovidos, em tempos de eleições, a nossa candidatura contesta veementemente o comportamento dual dos árbitros com as equipas em competição do FC Porto. Não aceitamos dualidade de critérios e não estamos distraídos. Solicitamos ao Presidente do FC Porto, uma tomada de atitude enérgica, pública, face aos acontecimentos que estão a afetar os resultados da equipa. Estamos em crer que os candidatos à Presidência do FC Porto, devem reunir-se com urgência, em privado, de forma a potenciar uma comunicação unificadora", referiu Nuno Lobo, numa nota enviada às redações, acrescentando que deseja conversar com os outros candidatos também para terminar o ruído em redor das eleições."Não ficaremos associados à perda desportiva de qualquer competição. Não ficaremos associados ao desmoronar de um padrão que sempre nos norteou. Não ficaremos "colados" a qualquer imprensa de Lisboa. Solicitamos que o Sr. Presidente Pinto da Costa, convoque uma reunião urgente com os candidatos às eleições, para harmonizar uma atitude que não prejudique desportivamente o clube. Precisamos de nos unir", finalizou Nuno Lobo.