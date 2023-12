O dia em que Sérgio Conceição 'esqueceu' Gonçalo Paciência «Onde é que tu estavas? Não te vi...»

Agora vinculado aos alemães do Bochum, Gonçalo Paciência foi esta quarta-feira o convidado da semana no programa "Futebol Total", do Canal 11, no qual falou da sua carreira e também partilhou alguns episódios curiosos. Um deles tem o seu quê de caricato e diz respeito à passagem do avançado pela equipa principal do FC Porto, na altura às ordens de Sérgio Conceição. Tudo aconteceu em 2017/18, quando diante do Portimonense o técnico preferiu colocar Majeed Waris em vez do avançado português, então com 24 anos, isto a pouco dias de um clássico com o Sporting."Recordo-me, porque há uma história engraçada. Na semana anterior jogámos com o Portimonense, acho que foi o terceiro jogo que eu estava no FC Porto. O Tiquinho lesiona-se e não havia mais nenhum avançado no banco. E o Sérgio [Conceição] olha para o banco e põe o Waris, que na altura tinha vindo em janeiro. E eu: 'Porra! Então diz-me que estou a treinar bem e põe o Waris...'. De repente olho... Passa o jogo, eu uma azia do caraças, para ir à roda já foi complicado. Mal acaba o jogo, vou para o balneário e do balneário para o autocarro. No autocarro vem o míster Vítor Bruno e diz 'anda ali falar com o Sérgio, ele quer falar contigo'. E eu 'Não quero e tal' e ele 'Anda lá...'. O Sérgio dá-me um abraço e pergunta: 'Onde é que tu estavas? Não te vi'. Respondi: 'No banco, ali ao lado'. E ele: 'Estás a treinar bem, desculpa, era a ti que queria pôr. Não te vi. Para a semana jogas tu no jogo'. E é certo que joguei contra o Sporting, correu bem e foi dos jogos mais importantes. Acho que ganhámos e subiu para 6 pontos", lembrou o avançado, que nessa partida fez uma assistência para o golo de Yacine Brahimi numa vitória portista por 2-1.