O momento em que Pepe tirou a bola das mãos de Alan Varela para Evanilson bater o penálti

O FC Porto adiantou-se no marcador frente ao Antuérpia ao minuto 32, com um penálti convertido por Evanilson. Antes de o avançado brasileiro ser chamado a converter o lance de bola parada, Pepe dirigiu-se até Alan Varela, que segurava a bola nas mãos dando a entender que ia assumir a marcação, e entregou-a ao ponta-de-lança, que não falhou. O momento foi captado pela transmissão televisiva do encontro.