O onze do FC Porto para o jogo com o Famalicão: surpresa na posição de lateral-esquerdo

O Famalicão recebe este sábado o FC Porto, pelas 18 horas, em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Betclic. Estas são as opções iniciais de Sérgio Conceição e João Pedro Sousa para o duelo desta tarde. Nota para João Mendes, que será o defesa-esquerdo titular dos dragões, com Zaidu no banco.

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; Jorge Sánchez, Pepe, Fábio Cardoso e João Mendes; Alan Varela, Eustáquio, Pepê e Galeno; Taremi e Evanilson

Suplentes: Cláudio Ramos, David Carmo, Marko Grujic, Francisco Conceição, Zaidu, Iván Jaime, André Franco, Toni Martínez e Gonçalo Borges.

ONZE DO FAMALICÃO: Luíz Júnior; Nathan, Riccieli, Justin e Francisco Moura; Mirko Topic, Zaydou Youssouf, Chiquinho, Gustavo Sá e Théo; Jhonder Cádiz

Suplentes: Zlobin, Rúben Lima, Lacoux, Henrique Araújo, Chiquinho, Gustavo Assunção, Dobre, Martin Aguirregabiria e Pablo.



