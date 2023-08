O que separa Taremi do Milan nesta altura: 5 milhões de euros e... Sérgio Conceição

O Milan não desiste de contratar Mehdi Taremi e, segundo a 'Gazzetta dello Sport', o clube italiano vai voltar hoje à carga. Neste momento as partes estão separadas por 5 milhões de euros - os rossoneri terão oferecido 15 e os dragões terão respondido com 20 -; o jogador já terá feito saber que quer ir para a Serie A, mas o diário cor de rosa avança que há ainda um problema: Sérgio Conceição.



É que, depois de perder Otávio para o Al Nassr, o treinador não quer ficar sem o seu goleador a poucos dias do fecho de mercado. Conceição não gostou da saída do internacional português e a forma como poderá vir a reagir à transferência do iraniano preocupa o FC Porto.



Taremi tem apenas mais um ano de contrato e pode sair a custo zero no final da próxima época, mas o jornal italiano lembra que em 2023/24 apenas o vencedor da liga portuguesa terá entrada direta na Liga dos Campeões, pelo que o treinador portista não vê com bons olhos a possibilidade de perder o seu homem-golo.



São dinâmicas com que o Milan terá de lidar por estes dias, segundo adianta a 'Gazzetta dello Sport'. Paolo Madini e Frederic Massara, os dirigentes do Milan, sabem que o treinador Stefano Pioli gosta de Taremi, vê nele as características que pretende, nomeadamente impacto físico, eficácia e presença na área.



A 'Gazzetta dello Sport' avança ainda que hoje o Milan vai tentar perceber se valerá a pena insistir em Taremi ou se terá de avançar para outras opções, pois o relógio não pára e o fecho do mercado está mesmo aí à porta. O plano B passa por Lorenzo Colombo, avançado que pode ser emprestado pelo Monza.