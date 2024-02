«O veneno só faz mal a quem o engolir»: Sandra Madureira volta às redes sociais

Sandra Madureira: Tânia Laranjo explica o que está em causa depois de comentário em publicação de 'Lipinho' Sandra Madureira: Tânia Laranjo explica o que está em causa depois de comentário em publicação de 'Lipinho'

Sandra Madureira deixou nas últimas horas mensagens nas redes sociais, uma delas um extenso agradecimento ao apoio que tem vindo a receber de "amigos, conhecidos e desconhecidos".Mas a mulher de Fernando Madureira, líder dos Super Dragões que se encontra em prisão preventiva no âmbito da Operação Pretoriano, também deixou um recado aos críticos. "Ignore as ofensas. O veneno só só faz mal a quem o engolir", pode ler-se numa storie no seu perfil de Instagram.Sandra, que também chegou a ser detida mas foi libertada, mediante apresentações periódicas às autoridades, deixou uma declaração de amor ao FC Porto - "meu Porto, o coração não tem barreiras, distâncias ou limites" - e um agradecimento aos que a apoiam. "Não existem palavras que façam jus à imensa gratidão que sinto pelas centenas, senão milhares de mensagens de amor, empatia, compaixão e solidariedade que venho recebendo de amigos, conhecidos, desconhecidos, por conta do momento que eu e a minha família atravessamos. Que Deus vos abençoe, Ele alegra-se com o bem pois 'só Ele me pode julgar'."