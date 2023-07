Oceano rendido a Taremi: «É dos atletas mais competitivos que tive o prazer de descobrir e treinar»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Oceano Cruz (@oceanocruz)

Oceano Cruz trabalhou com Mehdi Taremi na primeira passagem de Carlos Queiroz pela seleção do Irão e, anos volvidos, não escondeu uma enorme admiração pelo goleador do FC Porto. Numa altura em que têm surgido rumores para a saída do iraniano do Dragão, o ex-craque do Sporting saiu em sua defesa e vincou que ele é "um atleta exemplar"."Quando, hoje, se fala do futuro de Taremi no FC Porto - e se argumenta uma saída porque passou a barreira dos 30 anos - tenho de dizer algo que vai para além da defesa da sua qualidade e capacidade de concretização (claro aos olhos de todos). Taremi é um dos atletas mais competitivos que tive o prazer de descobrir e treinar. E é rendimento assegurado", começou por escrever Oceano na sua página do Instagram, sublinhando a personalidade ambiciosa de Taremi como fator decisivo para o seu sucesso."A questão é que o Taremi ama o jogo, adora o que faz. E foca-se nisso. É um atleta exemplar. Tem uma ética de trabalho perfeita e é a síntese ideal para o sucesso individual: agarrou as oportunidades, assumiu sempre o trabalho proposto e focou-se em querer sempre mais. E como definiu como objetivo jogar ao mais alto nível, o clube que o tiver terá retorno assegurado. Até porque cada vez mais isso dos 30 anos, isso da idade, é coisa do passado", atirou o ex-médio.