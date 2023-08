Oficial: Alan Varela é reforço do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está confirmado. Alan Varela já é oficialmente jogador do FC Porto. O anúncio foi feito ao início da noite pelos dragões, numa nota na qual explicam que o jogador argentino de 22 anos, que até agora representava o Boca Juniors, assina contrato até 2028 e ficará com a camisola 22, precisamente por conta da idade na qual chega ao futebol europeu.No seu comunicado o FC Porto não adianta mais detalhes da operação, que terá sido feita por 8 milhões de euros (por 85% do passe), aos quais podem juntar-se ainda mais 3M€ em objetivos. O Boca Juniors reserva ainda 20% de mais-valias numa futura transferência.