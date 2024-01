Oficial: Danny Namaso renova contrato com o FC Porto até 2028

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A entrar no último ano e meio da sua ligação ao FC Porto, Danny Namaso renovou, esta terça-feira, o seu contrato com os dragões até 2028. O anterior vínculo vigorava até 2025.A cumprir a segunda época a tempo inteiro na principal equipa portista, o avançado inglês, de 23 anos, soma 49 jogos (11 na presente época) de azul e branco, tendo apontado nove golos (um nesta temporada) e feito quatro assistências (duas em 2023/24).Note-se que esta é a segunda renovação no espaço de uma semana, depois de Galeno ter prolongado a sua ligação aos dragões até 2028.