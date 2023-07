Oficial: Fran Navarro assina pelo FC Porto até 2028

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Fran Navarro ao Gil Vicente até 2028.O avançado espanhol, de 25 anos, deixa assim os gilistas ao fim de duas temporadas, nas quais apontou 37 golos em 78 jogos.Este cenário, de resto, já tinha sido confirmado por Vítor Campelos, que quando foi apresentado como novo treinador do Gil Vicente referiu: "Nos dois jogos que fiz contra o Gil Vicente, disse que tinha dois bons plantéis da Liga. Alguns saíram, como Tomás Araújo, Marín, Vítor Carvalho, Fran Navarro e Aburjania, mas com toda a certeza a estrutura está a trabalhar para trazer jogadores".Nas primeiras declarações aos meios oficiais dos azuis e brancos, Navarro garantiu estar a viver um "dia especial" . "Para mim é um dia especial. Sempre tive o sonho de jogar numa equipa tão grande como o FC Porto, e quero agradecer ao presidente e a todos os que tornaram esta mudança possível".Fran Navarro é o primeiro reforço do FC Porto para a próxima temporada.