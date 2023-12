Oficial: Fran Navarro deixa FC Porto e é apresentado no Olympiacos

Fran Navarro foi este domingo oficializado pelo Olympiacos. Não foram revelados os detalhes do negócio mas na Grécia dizia-se nos últimos dias que o espanhol chega por empréstimo, com opção de compra, de 7,5 milhões de euros, a exercer no verão.A contratação foi validada pelo treinador português Carlos Carvalhal, líder do conjunto helénico.Contratado ao Gil Vicente no verão, Fran Navarro teve dificuldades em impor-se no FC Porto, onde fez apenas 10 jogos e apontou um golo.