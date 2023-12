Oficial: Gabriel Veron reforça o Cruzeiro por empréstimo do FC Porto

SEJA BEM-VINDO, GABRIEL VERON! ??



O atacante de 21 anos é o novo reforço do Cruzeiro. O jogador chega por empréstimo do Porto, com contrato até o fim de 2024.



Que venham muitos gols e sucesso! ?#FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/WZrxfsnpNY — Cruzeiro (@Cruzeiro) December 27, 2023

O Cruzeiro oficializou esta quarta-feira a chegada de Gabriel Veron, por empréstimo do FC Porto válido até ao fim de dezembro de 2024. O avançado, de 21 anos, regressa assim ao Brasil onde representou o Palmeiras antes de rumar a Portugal no ano passado.O emblema brasileiro fica com uma cláusula de compra do avançado de 10 milhões, valor próximo daquele que o FC Porto pagou por Gabriel Veron.