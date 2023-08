Oficial: João Marcelo ruma ao Cruzeiro por empréstimo do FC Porto

?? SEJA BEM-VINDO, JOÃO MARCELO! O zagueiro de 23 anos é o mais novo reforço da temporada e chega por empréstimo do Porto, com contrato até o meio de 2024.



Vamos dar boas-vindas pro João, Nação! pic.twitter.com/L7aWIGYORQ — Cruzeiro (@Cruzeiro) August 1, 2023

João Marcelo foi esta terça-feira oficializado como reforço do Cruzeiro, confirmando-se a informação avançada pornos últimos dias. O central, de 23 anos, vai reforçar o emblema orientado por Pepa por empréstimo do FC Porto, válido até junho de 2024.Depois de deixar o Brasil em 2020 para reforçar a equipa B dos dragões, João Marcelo volta agora ao país natal para representar o Cruzeiro, atual 10.º classificado no Brasileirão. Na equipa principal do FC Porto, o defesa realizou apenas dois jogos.