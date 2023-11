Oficial: Lourenço Pinto desconvocou continuação da Assembleia Geral Extraordinária

Agora é oficial. Nos locais habituais, o presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto, Lourenço Pinto, comunicou este sábado a desconvocação da reunião magna que o próprio tinha suspendido, por causa das agressões no Dragão Arena, e adiado para segunda-feira, dia 20 de novembro."Por solicitação da Ex.ma Direção do Futebol Clube do Porto, face à deliberação do Conselho Superior de 16 do corrente mês, que decidiu a retirada de proposta relativa à aprovação dos novos estatutos do clube - Ponto 1 da convocatória de 3.11.2023 -, desconvoco a continuação da Assembleia Geral Extraordinária anteriormente designada para o dia 20 do corrente mês, pelas 21h, no Pavilhão Dragão Arena, sito à Via Futebol Clube do Porto, no Porto, por manifesta falta de objeto", pode ler-se na nota assinada por Lourenço Pinto.Agora, o mais tardar amanhã, o presidente da MAG portista comunicará a realização da Assembleia Geral Ordinária para dia 29 deste mês de novembro, com o propósito maior de votar o relatório e contas relativo a 2022/23.