Operação Pretoriano: Advogado de António Moreira de Sá explica desentendimento com Henrique Ramos

Jorge Correia, advogado de António Moreira de Sá, um dos 12 detidos no âmbito da Operação Pretoriano, garantiu que o seu constituinte vai prestar declarações ao juiz assim que começarem os interrogatórios.Em declarações à comunicação social, o advogado colocou de parte qualquer ligação do seu cliente aos outros detidos, recusou a ideia de estar envolvido num clima de intimidação a André Villas-Boas, e explicou que o que aconteceu na Assembleia Geral do dia 13 de novembro foi resultado de um desentendimento com Henrique Ramos, mais conhecido como Tagarela."Há situações anteriores que ajudam a explicar isso, no início da própria assembleia, que envolveram o engenheiro António Sá e a pessoa que esteve envolvida nas agressões, o senhor Henrique Ramos, e nos dias a seguir. Ele vai explicar a situação, o antes, durante e depois, no caso deles há antecedentes e comportamentos posteriores", explicou Jorge Correia, ele que é membro do Conselho Superior do FC Porto e esteve na polémica Assembleia Geral."Estive lá como sócio, sou membro de um órgão social do FC Porto. Quem esteve percebeu que aquilo a dada altura descambou, descambou porque já vinha das semanas anteriores uma troca de argumentos relacionada com a proposta de alteração dos estatutos que não era acompanhada por muita gente", revelou o advogado, catalogando o seu constituinte como "sócio do FC Porto há 26 anos, engenheiro, professor de matemática, fervoroso adepto do FC Porto e admirador de Pinto da Costa", acrescentando que António Moreira de Sá "não tem cadastro".