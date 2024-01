Operação Pretoriano: FC Porto diz que vai "continuar a colaborar com as autoridades"

O FC Porto reagiu em comunicado à Operação Pretoriano desencadeada durante a manhã desta quarta-feira."Em causa as diligências relacionadas com os acontecimentos da Assembleia Geral de 13 de novembroO FC Porto tomou conhecimento de diligências relacionadas com os acontecimentos da Assembleia Geral de 13 de novembro, que resultaram na detenção de dois dos seus funcionários presentes na reunião magna.Não sendo visado, o clube reitera a intenção de continuar a colaborar com as autoridades em tudo o que lhe for solicitado.Se desta investigação resultarem mais factos, o FC Porto agirá em conformidade, tal como agiu em relação a três sócios que foram condenados a penas de suspensão entre seis meses e um ano na sequência dos acontecimentos dessa noite."