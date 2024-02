Operação Pretoriano: Fernando Madureira recusa dar código do telemóvel para perícias

Os crimes imputados aos elementos dos 'Super Dragões' detidos no âmbito da Operação Pretoriano podem ser agravados. Quatro telemóveis continham mensagens e áudios de WhatsApp e foram vistos pelo juiz de instrução criminal como matéria nova, mas neste conjunto de aparelhos não se inclui o telefone de Fernando Madureira, uma vez que, segundo o 'Correio da Manhã', o líder da claque do FC Porto recusou-se a dar o código para o desbloquear.O juiz passou toda a matéria para o Ministério Público e dará oportunidade aos advogados de defesa de conhecerem a prova, antes de confrontar os arguidos. Alguns dos que já foram ouvidos durante o dia de ontem podem ter de voltar ao TIC do Porto, para serem confrontados com as novas provas.Por isso a agenda das diligências previstas para hoje vão sofrer alterações e o depoimento de Fernando Madureira terá muito provavelmente de ser adiado.