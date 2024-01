Os convocados do FC Porto para a deslocação a Faro: Eustáquio recuperado e três ausências notadas

O FC Porto vai viajar de avião para Faro no final da tarde deste sábado e, na comitiva, Sérgio Conceição leva Eustáquio, mas não Grujic, Gonçalo Borges e Jorge Sánchez. O médio canadiano esteve com gripe durante esta semana, mas recuperou a tempo de viajar, ao contrário de Grujic, que também está a contas com um síndrome gripal e não entra nas contas para o encontro deste domingo.Gonçalo Borges mantém-se fora das contas, ele que está a recuperar de uma lesão no pé e que o obrigou a ser suturado com 15 pontos na semana passada.Mais surpreendente é a ausência de Jorge Sánchez, até porque nos últimos dias tem sido associado ao interesse dos mexicanos do Cruz Azul.Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel PortugalDefesas: João Mário, Pepe, Fábio Cardoso, Zé Pedro, Wendell e João MendesMédios: Alan Varela, Nico González, Eustáquio, Romário Baró, Iván Jaime, André Franco e Bernardo FolhaAvançados: Pepê, Galeno, Francisco Conceição, Toni Martínez, Evanilson e Danny Namaso