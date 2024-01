Oscar Perea colocado no radar do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Galatasaray, Atletico Nacional formasi giyen Oscar Perea ile ilgileniyor.



Porto ve Feyenoord kulüpleri de 18 yasindaki Kolombiyali kanat oyuncusunun pesinde. pic.twitter.com/T5OKCyjTSi — Enes Cevahirci (@EnesCevahirci) January 19, 2024

O jornalista turco Enes Cevahirci avança que o FC Porto está interessado em Oscar Perea, extremo colombiano de apenas 18 anos que tem contrato com o Atlético Nacional até dezembro deste ano.Segundo a mesma fonte, os dragões têm a concorrência de Galatasaray e Feyenoord, que também estão de olho no jogador. Oscar Perea tem, de acordo com o 'Transfermarkt', um valor de mercado de 1,3 milhões de euros, e leva sete golos e quatro assistências em 45 jogos pelo Atlético Nacional.