Otavio após o primeiro treino no Olival: «Pronto para contribuir com tudo que tenho»

Otavio começou a treinar esta quinta-feira sob as ordens de Sérgio Conceição, no Olival.No final da sessão matinal, o único reforço de inverno dos dragões recorreu às redes sociais para fazer o balanço do primeiro dia no novo clube. "Muito feliz, motivado e pronto para contribuir com tudo que tenho para oferecer", escreveu no Instagram, já depois de ter deixado enormes elogios ao clube que o contratou ao Famalicão."Iniciando uma nova etapa e sonho realizado em vestir a camisola do FC Porto, um clube com uma história gigante e apaixonante. Mal posso esperar para fazer parte dessa jornada incrível. Vamos juntos, FC Porto!", acrescentou o defesa-central Otavio.