Otávio associado ao Al Nassr

O melhor jogador da pretérita edição do campeonato, eleito pelos treinadores e capitães da prova, é muito cobiçado na Europa e não só. Desde a Arábia Saudita, Otávio foi associado ao Al Nassr e, tudo indica, o clube de Cristiano Ronaldo e Luís Castro até já desenvolveu contactos exploratórios no sentido de perceber se poderá contar com o médio internacional português.

Com a cláusula de rescisão em baixa até dia 15 deste mês de julho, situada nos 40 milhões de euros, voltando no dia seguinte aos 60 milhões de euros, a ameaça é real, ainda mais se tivermos em conta os recursos financeiros de que dispõem os clubes da Arábia Saudita. Além disso, Otávio é um jogador bem conhecido de Cristiano Ronaldo, com quem partilha o balneário da Seleção Nacional, e também do novo treinador do Al Nassr, no caso Luís Castro, que já o orientou no FC Porto B, na temporada de 2014/15.

Apesar de tudo isso, o futebol europeu continua a ser mais atrativo, sobretudo pela possibilidade de disputar a Liga dos Campeões e, mesmo que o Al Nassr bata a cláusula, Otávio terá a última palavra. E a verdade é que o médio continua na mira de clubes ingleses e italianos. Certo é que Conceição só poderá respirar de alívio a partir do dia 15...