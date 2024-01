Otávio Ataíde é o eleito para fechar a defesa do FC Porto

Otávio Ataíde, de 21 anos, é o alvo designado pelo FC Porto como prioritário para fechar a defesa e colmatar as baixas de Marcano, por lesão, e David Carmo, que rumou ao Olympiacos com opção de compra.O processo negocial entre as duas SAD conheceu avanços e encontra-se na reta final, pelo que o fumo branco deverá acontecer até ao fecho das inscrições em Portugal, decretado pela Liga para esta quarta-feira.Os dragões foram associados a uma extensa lista de nomes para a posição de central, a maior parte deles sem qualquer fundamento, mas durante as últimas semanas o objetivo centrava-se em encontrar um reforço que não implicasse a aquisição imediata do passe, cenário que parecia adequado tanto às limitações financeiras como ao clima pré-eleitoral.A mudança de agulha da SAD face ao perfil traçado por Sérgio Conceição, decidindo investir num jogador com grande potencial de valorização, foi decisiva. Otávio tem tudo para seguir as pisadas de Iván Jaime, que no verão trocou o 22 de junho pelo Dragão.O Famalicão procurou esfriar as investidas de vários interessados colocando a fasquia para a saída do brasileiro nos 10 milhões de euros, tendo sido noticiado no Brasil que o Flamengo ainda detém 30% e espera realizar um encaixe com a transferência.Ainda haverá alguma pedra para partir, segundo Record apurou, mas as condições de pagamento em finalização serão comportáveis para os azuis e brancos. Da parte do jogador, é grande o interesse em dar o salto para a Invicta, pelo que por aí não surgirão obstáculos, estando em causa um contrato até 2029.O FC Porto pode estar aqui a mostrar os primeiros efeitos do saneamento financeiro prometido por Pinto da Costa e que terá de ser do pleno conhecimento da CMVM também até à próxima quarta-feira. A aquisição de um central para disputar a titularidade com Pepe, Fábio Cardoso e Zé Pedro é tida como prioritária para não descurar o ataque aos títulos na mira dos dragões.