Otávio Ataíde e Zé Pedro inscritos pelo FC Porto para a Liga dos Campeões

Otávio Ataíde e Zé Pedro ingressaram na lista atualizada de futebolistas inscritos pelo FC Porto para as eliminatórias da Liga dos Campeões, que proporcionarão um embate frente ao Arsenal nos oitavos de final, informou hoje a UEFA.Os dois defesas centrais preencheram os lugares deixados em aberto com as saídas por empréstimo do também central David Carmo e do ponta de lança espanhol Fran Navarro para os gregos do Olympiacos, orientados por Carlos Carvalhal, no mercado de inverno.

O brasileiro Otávio Ataíde foi o único reforço anunciado pelo FC Porto em janeiro, ao ser adquirido ao Famalicão, enquanto Zé Pedro subiu em definitivo à formação principal em dezembro de 2023, após já ter arrancado a época como capitão da equipa B, da II Liga.

Os dragões poderiam realizar três mexidas em relação à lista original, mas o treinador Sérgio Conceição optou por preservar o defesa central espanhol Iván Marcano, que tem recuperado desde setembro do ano passado de uma rotura ligamentar do joelho direito.

De fora continuam os guarda-redes Samuel Portugal e Francisco Meixedo, num lote em que também está o defesa esquerdo João Mendes, recém-promovido à equipa principal.

Além do lote principal de 25 jogadores, o guarda-redes Gonçalo Ribeiro, o lateral direito Martim Fernandes, os médios Bernardo Folha e Vasco Sousa ou o avançado Francisco Conceição figuram na lista B, dedicada a atletas nascidos de janeiro de 2002 em diante.

O FC Porto, única equipa nacional a superar a fase de grupos da atual edição da Liga dos Campeões e vencedor da prova em 1986/87 e 2003/04, receberá os ingleses do Arsenal em 21 de fevereiro, no Estádio do Dragão, no Porto, para a primeira mão dos oitavos de final, estando o reencontro previsto para 12 de março, no Estádio Emirates, em Londres.

Lista atualizada de jogadores inscritos pelo FC Porto na Liga dos Campeões:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Gonçalo Ribeiro (lista B).

- Defesas: João Mário, Jorge Sánchez, Martim Fernandes (lista B), Otávio Ataíde, Fábio Cardoso, Zé Pedro, Iván Marcano, Pepe, Zaidu e Wendell.

- Médios: Marko Grujic, Alan Varela, Stephen Eustáquio, Nico González, Romário Baró, Bernardo Folha (lista B), Vasco Sousa (lista B), Iván Jaime e André Franco.

- Avançados: Pepê, Francisco Conceição (lista B), Galeno, Gonçalo Borges, Danny Namaso, Mehdi Taremi, Toni Martínez e Evanilson.