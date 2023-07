Otávio comenta defeso agitado: «Vão ter de levar comigo mais um ano»

O 1º dia de estágio do FC Porto no Algarve O 1º dia de estágio do FC Porto no Algarve

Desejado pelo Al Nassr, mas também, segundo o seu empresário, por Inter Milão e Juventus, Otávio viu a sua cláusula de rescisão subir para 60 milhões de euros no passado dia 16, depois de um período nos 40 milhões de euros. Nenhum desses clubes aproveitou o preço de saldo do internacional português e, por isso, a sua permanência no FC Porto ficou praticamente garantida. Palavra do próprio."Mesmo nas férias, mantive o contacto com os meus colegas. Tenho grandes amigos aqui. Falam sempre de mim, já estou habituado, mas vão ter de levar comigo mais um ano", reagiu o melhor jogador da pretérita edição do campeonato, esta quarta-feira, em declarações aos meios de comunicação do clube portista. "Trabalho sempre para dar o máximo por este clube e pelos nossos adeptos. É isso que vou continuar a fazer", acrescentou de forma taxativa.No mesmo dia em que recebeu o prémio do melhor golo da época passada, eleito pelos adeptos e apontado frente ao Famalicão na 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, Otávio também falou desse remate certeiro que apurou o FC Porto para a final da prova rainha. E colocou-o no topo."Foi um golaço, o melhor da minha carreira. Fico feliz por este prémio. Acima de tudo, aquele golo foi importante porque no fim conquistámos a Taça de Portugal, senão não teria valido de nada. Valeu a pena e fico feliz por aquele golo. Já estava cansado, mas foi na inspiração e permitiu-nos ir à final", registou.A Taça de Portugal foi, de resto, um dos três títulos conquistados pelo FC Porto na temporada passada e, para Otávio, em 2023/24 há que melhorar esse registo: "Aqui, a cada ano que passa, queremos sempre fazer melhor. Toda a gente quer fazer melhor individual e coletivamente. Na época passada conquistámos três títulos e poderiam ter sido quatro. Esta época vamos tentar conquistar os quatro."O primeiro deles é dentro de três semanas, a Supertaça, frente ao Benfica e Otávio sabe a importância que esse troféu tem. "É o primeiro jogo oficial e vale um título. Vamos com tudo para tentar ganhá-lo. A partir daí, é jogo a jogo. O primeiro jogo da Liga vai ser importante, tal como o último, por isso temos de entrar forte na época", referiu.Em termos individuais, o internacional português, de 28 anos, também pretende melhorar os registos, mas sempre com o coletivo em mente: "Quando uma época acaba, digo sempre que quero fazer melhor na época seguinte. Tenho os meus objetivos, as minhas metas, e vou atrás, sempre em prol da equipa, como é óbvio. A equipa é o mais importante e vou trabalhar sempre para dar o meu melhor."E este grupo em estágio no Algarve tem muitas caras novas, grande parte delas oriundas da formação e sob observação. Otávio, como um dos mais experientes do grupo, garante-lhes que a integração vai ser fácil."Este grupo é muito acolhedor e todos os miúdos que chegam são bem recebidos. Mas também têm talento, por isso é que estão aqui. Vamos ajudá-los a dar o máximo e quem ganha é o FC Porto. Este grupo é muito exigente, mas existe muita alegria também. O mister sempre nos propôs isso e sempre foi assim. Aqui todos nos ajudamos uns aos outros", explicou.Por fim, Otávio não podia deixar de enviar uma mensagem aos adeptos. "É importante os adeptos acompanharem também a pré-época, mas eles apoiam sempre, seja qual for o jogo. Para nós não há jogos de pré-época, queremos sempre ganhar. Quando estamos mais cansados, damos sempre mais um pouco com o apoio dos nossos adeptos. Nem os preciso convocar, pois eles tão sempre presentes a apoiar-nos", concluiu.