Otávio de saída: Conceição só pode preencher a ficha de jogo com dois guarda-redes no banco

A saída de Otávio, conforme adiantouem primeira mão, deixou Sérgio Conceição desiludido com a SAD, também por o treinador ter preparado a receção ao Farense, deste domingo, a contar com ele. As consequências imediatas da transferência do internacional português ficam, agora, mais evidentes.De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o treinador apenas convocou 20 jogadores para o jogo com os algarvios, no Dragão, referente à 2.ª jornada da Liga Betclic e três deles são guarda-redes. Contas feitas, para preencher a totalidade da ficha de jogo o treinador terá de levar Cláudio Ramos e Samuel Portugal para o banco de suplentes.Isso também acontece porque, apesar das boas indicações dadas nos quatro treinos que fez, Alan Varela ainda está em período de adaptação à nova realidade e há ainda questões burocráticas a impedi-lo de ir a jogo.Recorde-se que, além de ter ficado privado de Otávio, médio que está a caminho do Al Nassr, Sérgio Conceição também não poderá contar com os lesionados Romário Baró, Gabriel Veron e Evanilson, nem tão pouco com os castigados Pepe e Wendell.