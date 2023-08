Otávio despede-se do FC Porto em lágrimas: «No final da época quero desejar um 'chora, bebé'»

Em pleno Dragão e com muitas lágrimas à mistura. Foi assim o vídeo de despedida de Otávio do FC Porto, divulgado no momento em que a transferência para o Al Nassr foi oficializada por ambos os clubes. O internacional português não escondeu a emoção por deixar o clube onde passou nove anos, assegurando que a saída só foi possível porque foi boa para as duas partes."É um sentimento de gratidão. O FC Porto deu-me tudo, sou o que sou por causa deste clube. Saio muito feliz com tudo o que conquistei e como sempre quis, que era sair a bem para os dois lados. Chegou o momento de ir, mas sempre com o coração aqui", começou por referir Otávio aos meios do FC Porto, prosseguindo: "Cheguei aqui e era só mais um, com o passar do tempo fui conquistando o meu espaço. Fui emprestado ao Vitória e dei tudo para poder voltar. Hoje, ao olhar para tudo o que passei, a família que criei… Vou embora mas vou estar sempre por aqui. Vou ser portista sempre, os meus filhos mais ainda. Vou sempre viver por aqui. Passei algumas dificuldades no começo, mas fui sempre atrás do sucesso. Com trabalho tudo se conquista."Otávio recebeu uma camisola com o número 283, relativo ao número de jogos que realizou de azul e branco. Mas, no final, o que ficam são os troféus. "Recordo-me de tudo, de todos os títulos que conquistei. É um ciclo da vida. Apareceu uma oportunidade para mudar a minha vida, nunca sairia bem só para mim, o FC Porto também merecia por tudo o que me deu. Foi bom para todos, é seguir a vida", considerou o internacional português, que, a fechar o vídeo, deixou um desejo para maio: "Se Deus quiser, no final da época quero desejar um 'chora, bebé'."