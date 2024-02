Otávio e a estreia pelo FC Porto: «A cada dia que passa sinto-me em casa»

Otávio não escondeu a felicidade por ter cumprido a estreia pelo FC Porto na receção ao Estrela da Amadora ()."Senti-me muito bem. O grupo acolheu-me muito bem, passaram-me as ideias do nosso jogo. Consegui manter-me bem e focado para fazer uma boa estreia e ajudar a equipa. Controlámos a posse, circular e sair da pressão. O grupo passou-me confiança e a cada dia que passa sinto-me em casa. É bom ajudar a equipa", referiu o central brasileiro, que chegou ao clube na reta final do mercado de inverno, tendo confessado alguma ansiedade. "No início do jogo olhei para os adeptos e fiquei feliz. Estava ansioso com a bola, mas com 2/5 minutos de jogo ambientei-me e percebi que podia ajudar. Todos me ajudaram e fui ganhando confiança."O facto de ter feito dupla com Pepe no centro da defesa também deixou Otávio orgulhoso. "Desde que cheguei, o Pepe ajudou-me bastante, é um ídolo para mim e do FC Porto. Inspira-me também pela garra e agressividade. Pareço-me um pouco ele. Desde que eu cheguei ajudou-me, deu-me conselhos."