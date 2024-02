Otávio e Zé Pedro na lista do FC Porto para a Liga dos Campeões

Otávio e Zé Pedro são as únicas duas novidades na lista do FC Porto para os jogos da Liga dos Campeões, onde os dragões têm encontro marcado com o Arsenal nos oitavos-de-final da prova. O reforço ex-Famalicão e o central que subiu da equipa B vão ocupar as vagas deixadas em aberto pelas saídas de David Carmo e Fran Navarro, que rumaram ao Olympiacos no mercado de janeiro.O lesionado Marcano mantém-se na lista, optando Sérgio Conceição por não trocar o central espanhol por algum elemento da equipa B, até porque há a expectativa de que o espanhol ainda possa regressar à ação durante esta época.