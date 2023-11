Otávio: «Espero que os próximos 20 anos do Dragão sejam de muitas conquistas, vitórias e títulos»

Otávio tem o seu nome ligado a várias conquistas do FC Porto e também a um registo individual no Estádio do Dragão. O luso-brasileiro é o autor do golo mais rápido marcado na casa portista, ao ter batido o guarda-redes do Arouca, aos 23 segundos, no jogo realizado na época passada, para o campeonato.Num dia especial para o universo portista, o internacional português deixou uma mensagem nas redes sociais a congratular-se por fazer parte da história do Dragão e manifestou o desejo de ver mais títulos dos dragões naquele palco."É um orgulho muito grande fazer parte da história dos primeiros 20 anos do Estádio do Dragão. Espero que os próximos 20 sejam de muitas conquistas, vitórias e títulos. Estou sempre a acompanhar mesmo de longe e a torcer muito pelo nosso clube. Um grande abraço a todos", referiu Otávio, num vídeo publicado no Instagram.