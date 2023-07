Otávio já está na Invicta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Otávio já está no Porto, depois das férias no Brasil e tem ordem para se apresentar segunda-feira, mas até lá pode surgir a tal proposta de 40 M€. Amanhã é o último dia em que esse valor vigora e, no seguinte, a cláusula dispara para os 60 M€. O Al Nassr é um dos interessados, embora esteja proibido de inscrever jogadores.