Otavio já trabalha no Olival: as primeiras imagens do reforço do FC Porto

Depois de ter sido anunciado quase sobre o fecho do mercado, Otavio, o mais recente reforço do FC Porto, já esteve no Olival para se juntar ao plantel dos dragões. No primeiro dia a trabalhar às ordens de Sérgio Conceição, o jovem defesa-central, de 21 anos, foi bem recebido pelos novos companheiros, como comprovam as fotografias publicadas pelo próprio clube.Deste modo, Otávio deu um primeiro passo rumo à integração no novo emblema, ao qual chegou proveniente do Famalicão, a troco de 12 M€ por 80% do passe.