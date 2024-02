Otavio: «Mal posso esperar para estar no relvado a ajudar a equipa»

Apresentado como reforço do FC Porto até 2028, Otavio já falou como jogador azul e branco, dando conta da sua ansiedade por entrar em campo assim que possível."Estou muito feliz e muito motivado. Via as notícias que saíam e pensava se ia jogar aqui, no Dragão, com a camisola do FC Porto. Hoje isso realizou-se e é um dos dias mais felizes da minha vida. Estou aqui para honrar a camisola do FC Porto. Quando eu conversei com os meus pais, disseram-me para não pensar duas vezes e para vir ser feliz. Hoje estou a realizar um sonho e mal posso esperar para estar no relvado a ajudar a equipa", disse.O central, de 21 anos, apontou desde logo àquilo que mais interessa aos dragões... a conquista de mais troféus. "Cheguei em janeiro do ano passado a Portugal, no início a adaptação foi difícil, mas hoje estou mais maduro, mais preparado e pronto para ajudar o FC Porto. O mais importante agora é estar focado nos primeiros passos para conseguir o meu espaço dentro do grupo. O principal objetivo, que os adeptos almejam sempre, é conquistar títulos. Ninguém vai jogar um jogo só por jogar, vamos sempre à procura de títulos", concluiu.