Otávio não sai para o Al Nassr: sauditas contratam alternativa ao médio do FC Porto

As hipóteses de Otávio ser transferido para o Al Nassr são praticamente nulas já que o clube da Arábia Saudita, onde alinha Cristiano Ronaldo e é treinado por Luís Castro, acaba de contratar um jogador para a mesma posição do internacional português.Ao queapurou, os árabes garantiram a contratação de Seko Fofana, médio-ofensivo de 28 anos, pagando 30 milhões de euros aos franceses do Lens. O internacional pela Costa do Marfim assina um contrato válido, em princípio, por três temporadas com mais uma de opção.