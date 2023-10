Otávio voltou ao Dragão para o FC Porto-Portimonense: «Sempre que puder, vou estar aqui»

Um mês e meio depois de ter deixado o FC Porto para rumar ao Al Nassr, da Arábia Saudita, Otávio voltou, este domingo, a entrar no Estádio do Dragão. A presença do internacional português na bancada na partida entre os azuis e brancos e o Portimonense não passou despercebida e o público até o homenageou com uma ovação. No final, Otávio falou aos microfones do Porto Canal e disse-se feliz pelo regresso e pelo carinho que sentiu."Já há algum tempo que queria voltar. Da última vez que vim para a Seleção não consegui assistir ao jogo, mas desta vez tive tempo para ver os meus colegas, ver o clube e ainda bem que acabou com uma vitória. Ovação? Fizeram-me homenagem quando fui embora, não estava presente porque estava no aeroporto, acompanhei e arrepiei-me todo, até chorei. Hoje voltaram a fazer-me uma homenagem e fico feliz por ser reconhecido pelo meu trabalho. O importante era a vitória hoje e fico feliz por isso", disse o médio, antes de deixar uma garantia."Às vezes não imaginamos o impacto do que fazemos. Não sabia desse carinho tão grande. Aqui estou em casa, fico feliz e sempre que puder vou estar aqui a acompanhar", apontou.Ainda numa fase precoce da aventura na Arábia, Otávio disse estar a ambientar-se, mas o balanço já é positivo. "Estou a gostar. Ainda no começo, mas estou a adaptar-me", concluiu.