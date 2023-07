Pai de Nico confirma interesse: «FC Porto é um grande clube e agradecemos por gostarem dele»

O pai de Nico González confirmou o interesse do FC Porto no seu filho mas admitiu que nada está definido relativamente ao futuro do médio do Barcelona. Até porque os dragões têm concorrência nesta luta pelo jovem internacional espanhol, de 21 anos."Ele tem propostas de Espanha, Portugal e Inglaterra e terá de tomar uma decisão. O mais importante é que tenha minutos", começou por dizer Fran González à Antena 1, falando depois dos dragões: "O FC Porto é um grande clube e temos de estar agradecidos por gostarem no Nico, mas ainda não há nada sobre o seu futuro. Falaremos nos próximos dias."O atual detentor do passe terá, naturalmente, uma palavra a dizer, lembra Fran: "O Barcelona falará com ele sobre o que fazer. Para já, está a treinar à espera que o seu futuro fique definido".