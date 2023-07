Pai de Nico González só quer que o filho "seja feliz": «Oxalá a decisão a tomar seja acertada»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de a imprensa espanhola ter noticiado esta manhã que FC Porto e Barcelona já chegaram a acordo para o empréstimo de Nico González aos dragões, o pai do jogador fez votos, em declarações à Rádio Renascença, para que o filho tome a decisão certa."O importante é que o meu filho seja feliz. Ainda é muito jovem, a decisão a tomar oxalá seja acertada, seja onde for. Vocês sabem mais do que eu", disse Fran González.