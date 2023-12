Pai lamenta situação de Nico González no FC Porto: «É tudo bastante evidente»

Fran, antigo médio espanhol e pai de Nico González, médio do FC Porto, lamentou, em declarações ao programa Bola Branca da Rádio Renascença, a falta de minutos do filho ao serviço dos dragões, que tem feito com que este esteja a ponderar deixar o clube já no mercado de inverno "É tudo bastante evidente. Quem foi futebolista sabe perfeitamente como alguém se sente quando joga e quando não joga, não é nada de novo. Quem gosta de futebol, quem ama o futebol, quem tem paixão pelo jogo sabe o que se sente ou não nestas situações. Não vou falar sobre o que o Nico sente, porque não é o meu papel. Eu, como pai, sei o que sinto perante esta situação, mas guardo isso para mim", referiu o ex-jogador, agora com 54 anos.Recorde-se que Nico González, de 21 anos, custou 8,4 milhões de euros aos dragões, com o Barcelona a reservar uma opção de recompra até junho de 2025, por 30 M€. Os catalães ficaram ainda com 40% de mais-valias de uma futura venda, sendo que o FC Porto pode adquirir 20% por 3 milhões de euros também até 2025. Nico assinou por cinco épocas e a cláusula de rescisão ficou estipulada nos 60 milhões de euros.