Pais e avós evocados na mensagem de natal

Poucas horas antes da consoada, Pinto da Costa deixou nas redes sociais do clube uma mensagem de Natal, gravada em vídeo e destinada a "todos os portistas e a todos os desportistas de um modo geral", na qual já apresentava visíveis melhorias da fratura do nariz que sofreu num acidente de viação. "Desejo um Natal cristão, pois aproveito para lembrar aos pais e aos avós que têm crianças, que no dia 25 de dezembro não se comemora o nascimento do Pai Natal, mas sim do menino Jesus. Que seja esse menino Jesus a encher os corações de todos para que tenham uma noite de imensa felicidade", desejou.

Passada a quadra natalícia, o plantel do FC Porto volta hoje aos trabalhos no Olival para preparar a receção de sexta-feira ao Chaves.