Parceria para modernizar o Estádio do Dragão vai gerar entre 60 e 70 milhões de euros

A SAD do FC Porto explicou que acertou um acordo com uma empresa internacional que permitirá modernizar o Estádio do Dragão e, na sequência da verba com que essa empresa deve participar, entre 60 e 70 M€, a SAD prevê capitais próprios positivos de 50 milhões de euros no final do exerício de 2023/24."A SAD acordou com uma reputada empresa internacional, com reconhecida experiência na otimização das receitas comerciais relacionadas com grandes equipamentos desportivos, uma parceria que será consubstanciada na participação minoritária numa das empresas com os direitos comerciais do Grupo FC Porto e num investimento inicial com vista a modernizar o Estádio do Dragão, potenciando assim as receitas com ele relacionadas. Do acordo estabelecido, resultará ainda a participação financeira de um montante estimado entre os 60 e 70 milhões de euros, a realizar no 4.º trimestre deste exercício, que impactará diretamente nos capitais próprios da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD", explicam os portistas.Esta explicação vai de encontro ao que Record havia avançado em janeiro deste ano , a propósito do peso do Estádio do Dragão no plano de recuperação financeira da SAD, onde revelámos que a empresa parceira será a Sixth Street.