Paulo Araújo: «Ao Sérgio Conceição falta-lhe a tranquilidade que a estrutura não lhe dá»

Paulo Araújo, mestre em medicina tradicional chinesa, também conhecido como 'Dr. Milagres', falou sobre a sua passagem pelo FC Porto, em 2021/22, ao podcast Final Cut, da Sports Tailors, tendo criticado o apoio dado pela estrutura azul e branca ao trabalho de Sérgio Conceição."Posso dizer, como sócio e adepto do FC Porto, que ao Sérgio falta-lhe a tranquilidade que a estrutura não lhe dá, e que o obriga a fazer coisas que não devia ser ele a fazer, para poder estar tranquilo e focado naquilo que é a especialidade dele, aquilo em que é top. Quando vai para o campo, quando vai para o banco, já traz muita coisa da semana toda. Está a carregar o piano todo. Este homem tira água da pedra. Acho que é evidente para todos que o que ele faz com alguns jogadores é surreal", afirmou Paulo Araújo, contabilizando "1153 tratamentos em estágio" feitos a jogadores do FC Porto, com resultados, diz, comprovados: "Toda a gente viu, nessa época, o que a equipa corria."De recordar que o pós-jogo da receção do FC Porto ao Gil Vicente ficou marcado pelas declarações de Sérgio Conceição sobre a ausência de Pepe , indicando que a questão deveria ser colocada a Nélson Puga. O médico dos dragões e o mestre em medicina tradicional chinesa trabalharam simultaneamente no Olival, depois do técnico dos dragões ter ficado bem impressionado com o trabalho de Paulo Araújo aquando de um tratamento feito a Pepe, em Turim, para que o central pudesse defrontar a Juventus, na Liga dos Campeões, em 2020/21, como veio a acontecer.Responsável pelos tratamentos "milagrosos" feitos ao longo dos anos a atletas como Marega, Jackson Martínez ou Hulk, Paulo Aráujo teve na recuperação de Rafael Leão o caso mediático mais recente. "Teve uma rotura no adutor de 14 centímetros. Fui ter com ele a Itália e sete dias depois estava a jogar contra o Inter na meia-final da Champions", disse.