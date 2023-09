Paulo Araújo e a chegada ao Dragão: «Já tinha 14 jogadores do FC Porto, tudo em segredo...»

Paulo Aráujo detalhou a forma com acabou por entrar no FC Porto, em 2021/22, em entrevista ao podcast Final Cut, da Sports Tailors. O mestre em medicina tradicional chinesa contou que, a determinada altura e ainda antes de ser convidado pelos dragões para integrar a estrutura, tinha mais de uma dúzia de atletas do clube a requesitar os seus serviços."Ligam-me mais os jogadores do que os clubes... Olhe, o FC Porto ligou-me para uma final da Supertaça, quando o Uribe se lesionou. Porque eu o obriguei a isso. Disse-lhe que não recuperava mais ninguém sem ser oficialmente. Nessa fase já tinha 14 jogadores do FC Porto, tudo em segredo... Quer dizer, toda a gente sabia mas era segredo. E depois o engenheiro [n.d.r.: Luís Gonçalves] acabou por me ligar", revelou o reconhecido "Dr. Milagres".O episódio antecedeu um pedido do clube e de Pepe para se deslocar com a equipa a Turim, na época 2020/21, de forma a viabilizar a utilização do central na 2.ª mão dos oitavos-de-final da Champions, contra a Juventus. "Foi engraçado, porque os jogadores viram-me no avião e vieram cumprimentar-me. Reservaram-me uma suíte para eu recuperar o Pepe. Antes tive de chegar a um compromisso com os jogadores que estavam comigo nesses dias. Um deles era o Quaresma, que me disse: 'Não mestre, o Pepinho merece, vá lá, o nosso FC Porto precisa' e tal... Quando o míster Sérgio Conceição foi ao quarto agradecer-me por eu lá ir ajudar na recuperção do Pepe, com a sua equipa técnica, disse-me que me pedia também o favor de ver o que poderia fazer também com o Grujic, que tinha feito uma entorse grave para quatro semanas. E a verdade é que o Grujic também jogou esse jogo, salvo erro entrou aos 60 minutos. Então, em relação ao Pepe, quando estava em cima da cama a ver se sentia dor ou não, a levá-lo à fadiga, está o Marchesín encostado à porta a dizer: 'Mestre, se me der o meu capitão por 30 minutos já está bom.' E eu disse-lhe que não, que ia ser para 120 minutos... E a verdade é que foram 135 minutos."