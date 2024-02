Paulo Bento fala em 'desgaste' de Sérgio Conceição: «Esta profissão não dá saúde a ninguém»

Paulo Bento esteve esta segunda-feira no programa 'Titulares' da Sport TV, onde abordou, entre outros assuntos, a derrota do FC Porto no terreno do Arouca (3-2) , frisando que apesar de Sérgio Conceição ter tido muito mérito ao longo dos últimos anos, está a começar a mostrar "algum desgaste"."Esta é uma profissão [treinador] que não dá saúde a ninguém, basta olhar para a maneira como estamos quando começamos e como estamos agora. O Sérgio é mais um caso. Está num clube que conhece bem, com uma estrutura que conhece bem, apesar de não saber que relação tem com a estrutura. Mas parece-me um dado evidente que as equipas que [o FC Porto] defronta hoje em dia, não são comparáveis às equipas que eu defrontava no Sporting, por exemplo", começou por referir Paulo Bento, deixando elogios aos trabalhos dos jogadores e das equipas técnicas em Portugal."Há um mérito extraordinário [de Sérgio Conceição], mas isso vai provocando algum desgaste", rematou o técnico de 54 anos, que atualmente comanda a seleção dos Emirados Árabes Unidos.