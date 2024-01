Paulo Fonseca confirma interesse em Gonçalo Borges: «Sérgio Conceição decidiu mantê-lo no FC Porto»

Gonçalo Borges tinha tudo acertado para transferir-se para o Lille, que pagava pelo empréstimo e ainda reservava uma cláusula de opção de compra. E também conformefoi informando, Sérgio Conceição bloqueou, para já, a saída do extremo.Isso foi agora confirmado pelo treinador do Lille, Paulo Fonseca, na antevisão ao jogo com o Lorient: "O nosso interesse no Gonçalo Borges era público, mas no final Sérgio Conceição decidiu manter o jogador."