Pepe: a lesão de Marcano, o "frio na barriga" antes da 19.ª Champions e uma palavra para os estreantes

Pepe admitiu que sente sempre algum "frio na barriga" antes de cada partida na Liga dos Campeões, apesar de toda a experiência e de estar prestes a iniciar a 19.ª presença na maior competição europeia de clubes. Na conferência de antevisão ao Shakhtar-FC Porto de amanhã (20h00), o capitão portista deixou ainda uma mensagem de apoio a Marcano e explicou como se gere a ansiedade entre os mais inexperientes nesta prova."Boa noite a todos. Eu acho que a importância que nós temos é demonstrar quem somos, a nossa arte e levar a alegria a milhões de pessoas com aquilo que mais sabemos fazer, jogar futebol dentro de campo e queremos dar alegria aos amantes do futebol. Todos nós desejamos estar num grande palco como a Champions para representar um grande clube como o FC Porto e tenho a certeza que vamos estar preparados para representar o clube e o nosso país.""Sinceramente, eu sinto-me confortável em jogar, independentemente da tática. Quero ajudar o meu clube, fazer aquilo que eu mais gosto, que é jogar futebol e ajudar o meu clube.""Bem, obviamente que ainda sinto aquele friozinho na barriga porque sinto esta profissão, abdico de momentos do meu dia com as pessoas que mais amo, por isso sim. É a minha 19.ª participação na Champions mas é como se fosse a primeira. É um jogo extremamente importante para nós e sinto a responsabilidade de vestir a camisola do FC Porto numa competição tão importante como a Champions League.""Está marcação homem a homem aqui [referindo-se à tradutora]. Eu já passei por uma lesão assim. [Marcano] Vai superar porque é um lutador, uma pessoa que se cuida muito, que dedica muito do seu dia à profissão, todos nós demos uma palavra de força porque também já passámos por isso e sei quão importante é uma palavra de um colega de profissão numa situação complicada como esta.""Depende de cada um. Obviamente que há aqueles que não é preciso dizer nada e outros que é preciso dar uma palavra para estarem tranquilos e terem coragem. É preciso desfrutar, fazer aquilo que o nosso treinador nos pede. Só assim estamos mais perto de conseguir alcançar o nosso objetivo. Há um ou outro jogador com quem tentamos falar, outros não é preciso, depende de cada um."