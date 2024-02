Pepe admite que o título está "muito complicado": «É um momento delicado para nós»

As declarações de Pepe, capitão do FC Porto, após a derrota (3-2) no terreno do Arouca, no duelo da 21.ª jornada da Liga Betclic.

"Eu penso que não entrámos bem no jogo. O golo nos primeiros minutos reflete o que se passou. Tentámos, procurámos, estávamos avisados sobre essas transições do Arouca, mas infelizmente não fomos capazes de fazer o que vínhamos a fazer. Pedir desculpa aos adeptos, têm razão em estar frustrados, também nos sentimos. Hoje faltou um pouco de todos nós, da equipa. Vamos suar a camisola é o que vamos procurar fazer", começou por dizer o experiente defesa-central, na 'flash-interview' da Sport TV.

Como explica a quebra?

"É difícil por palavras falar de uma situação destas. É um momento muito delicado para nós. Estávamos a jogar bem, a praticar um bom futebol, mas hoje tínhamos que dar uma boa resposta, sabendo o resultado dos nossos adversários, mas não fomos capazes. Como jogadores, somos os principais culpados. Há que melhorar, olhar para dentro, porque os nossos jogadores têm de ser capazes de representar esta grande equipa que é o FC Porto."

As contas do título

"Sendo honesto, obviamente que sim [está mais difícil], é muito complicado, mas nós nunca desistimos e enquanto houver possibilidade vamos dar o nosso melhor, há que ter o espírito de equipa, humildade que tanto falo e nos momentos difíceis tentar alcançar os nossos objetivos", terminou.