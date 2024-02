Pepê ainda sente "aquele frio na barriga"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pepê fará, esta quarta-feira, o seu 17º jogo na Liga dos Campeões, mas não esconde que o famoso hino da prova ainda lhe provoca "aquele frio na barriga". O internacional brasileiro admite que "é uma sensação boa" e, esta época, espera continuar a ouvi-lo para lá desta eliminatória com o Arsenal. "As expectativas são boas, sabemos que temos um grupo excelente e vamos procurar dar o nosso melhor contra uma grande equipa para que possamos passar", afirmou, em entrevista à DAZN .

O camisola 11 dos dragões passou a sua carreira em revista e confessou que Sérgio Conceição trouxe "muita coisa" ao seu futebol. Pepê ainda admitiu que Otávio, atualmente no Al Nassr, foi o jogador que mais o impressionou pela qualidade e teceu rasgados elogios a Pepe: "Ter alguém como ele no balneário é algo incrível, é uma evolução muito grande para todos nós". E também destacou Evanilson, Galeno e Francisco, com quem festeja os golos de forma peculiar.