Pepê antevê jogo com o Antuérpia: «Precisamos de ser mais agressivos e ir para cima deles»

Pepê fez esta segunda-feira a antevisão do jogo do FC Porto de amanhã, com o Antuérpia, relativo à 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões."Sabemos que fizemos um grande jogo, principalmente uma grande 2.ª parte. Corrigimos os erros ao intervalo e sabemos que temos de ser mais agressivos e de partir para cima deles"."Não olho muito para isso, o meu foco está totalmente no FC Porto. Tenho de trabalhar muito e dar o meu melhor para isso acontecer. O meu objetivo agora é o jogo de amanhã"."Sabemos que a nossa 1.ª parte lá não foi muito boa, mas corrigimos na 2.ª e depois correu tudo muito bem. Sabemos que temos de entrar no nosso melhor desde o início da partida para conseguirmos um grande resultado. Os erros que fizemos já corrigimos e agora é olhar para a frente"."Procuro dar o meu melhor independentemente do jogo, procuro melhorar sempre para ajudar os meus companheiros e tenho a certeza que em breve esse golo virá para poder ajudar a equipa".